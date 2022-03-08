البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع ميليشيا الحوثي

استنكر البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، في عمل عدائي متعمد وممنهج يستهدف ترويع المدنيين الآمنين.

البرلمان العربي يجدد دعمه الكامل للسعودية

وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، مشيدا في الوقت ذاته بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

البرلمان العربي يطالب بإجراءات رادعة ضد الحوثيين

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.