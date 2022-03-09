كيفية التبرع لحسابات بيت الزكاة وبنك الطعام مع قرب شهر رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك والذي تكثر فيه العبادات والتقرب إلى الله من المسلمين، من صلاة أو صيام أو صدقات، وتزداد الصدقات وأعمال الخير بشكل كبير، خاصة في شهر رمضان الذي يسعى الكثيرون فيه إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين والتبرع بجزء من أموالهم لإطعامهم في الشهر الكريم.

وهناك عدة طرق للتبرع وإخراج الزكاة والصدقات، ولكن يظل بيت الزكاة المصري الذي يشرف عليه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من أكثر الجهات الموثوقة التي يمكنك إخراج التبرعات لها خاصة بعد إطلاق موقع إلكتروني خاص به يمكن من خلاله للمتابعين الاطلاع على أنشطة بيت الزكاة والصدقات، وهو ما نستعرض تفاصيله في السطور التالية.

كيفية إخراج التبرعات لبيت الزكاة

دور بيت الزكاة هو استلام الصدقات والتبرعات وتوجيه أموالها إلى مصرفاها الشرعية التي تستحقها وتوسيع المستحقين لها، ويمكن التبرع له من خلال البنوك، والبطاقات الإلكترونية، ومن خلال خدمات فوري، أو من خلال خدمات «كاش».

ويمكن التبرع لبيت الزكاة الذي يشرف عليه الأزهر على رقم حساب 8888، وعلى حساب 7777، أو صدقة جارية على حساب 5555.

التبرع لمستشفى بهية

للتبرع لمستشفى بهية المختص بعلاج سرطان الثدي للسيدات، يمكن الاتصال على 16602 وهيوصلك المندوب لحد البيت لاستلام الأموال منك، كما يمكنك التبرع من خلال حساب 6666 6666 في جميع البنوك المصرية، أو إرسال رسالة على 9602.

بنك الطعام

يمكن التبرع لبنك الطعام على حساب 888777 الموحد في كل البنوك المصرية.

المعهد القومي للأورام - مستشفى 500500

يمكن التبرع للمعهد القومي للأورام، من خلال بطاقات فيزا وماستر كارد، أو الاتصال على رقم 16115، أو عن طريق إرسال كلمة 500500 في رسالة على 9797.

مستشفى مجدي يعقوب للقلب

يمكن التبرع لعلاج الأطفال الذين يعانون مع أمراض القلب عن طريق الاتصال برقم 19731 أو رسالة لرقم 9698 التبرع من خلال فوري لإرسال الأموال لحساب مستشفى مجدي يعقوب.