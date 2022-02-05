خدمات يقدمها الموقع الجديد لبيت الزكاة والصدقات المصري

منذ تأسيسه منذ 8 أعوام، وبعد تفاعل الكثيرين معه واللجوء إليه عند تقديم الصدقات، دشن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، موقعا إلكترونيا لبيت الزكاة والصدقات والذي يشرف عليه فضيلة الإمام ويتولى رئاسة مجلس أمنائه منذ انطلاق هذا المشروع.

ويعمل بيت الزكاة على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، وفي هذا الصدد، وفي إطار إطلاق الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة تستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز المعلومات عن هذا الموقع الذي يشرف عليه فضيلة الإمام شيخ الأزهر.

معلومات عن الموقع الإلكتروني الخاص ببيت الزكاة

يتيح الموقع لكل المتابعين الاطلاع على أنشطة بيت الزكاة والصدقات وما يقدمه من خدمات للجمهور.

يساعد الموقع الأشخاص في توجيه الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية وفيما يجب أن تمون له وتوسيع نطاق المستحقين لها في مختلف الأنحاء.

ومن ضمن الأهداف التي يعمل على تحقيقها الموقع الجديد، تقديم تغطية كاملة وتوضيحية لخدمات بيت الزكاة المصري وأنشطته الخيرية والتنموية في مختلف المجالات التي توجه لمستحقي الزكاة والحالات التي يجب أن تخرج لها الصدقات المختلفة.

ويضم الموقع قسم «مشروعات البيت» وهو المسؤول عن توجيه الزكاة والصدقات، وقسما آخر مسؤولا عن كيفية التبرع لدعم أنشطة بيت الزكاة والصدقات، من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وإتاحة التبرع سواء من خلال البنوك، أو باستخدام البطاقات الإلكترونية، ومن خلال خدمات فوري، ومن خلال طلب مندوب تحصيل، وأيضا التبرع من خلال خدمات «كاش» المقدمة من بعض شركات المحمول.

كيف تتبرع لبيت الزكاة

يمكن التبرع لبيت الزكاة المصري على رقم حساب 8888، ويمكن تقديم الصدقات على حساب 7777، أو صدقة جارية على حساب 5555.

وتكون الزكاة لعدة جهات فيمكن تقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة من مستحقي الزكاة والصدقات، وكفالة الأيتام، وزواج الفتيات غير القادرات، وعلاج غير القادرين ماديا أو على مصاريف التعليم، ويمكن دعم ذوي الهمم، وفك كرب الغارمين والغارمات.