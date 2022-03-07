مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان.. اعرف آخر قطار هيتحرك أمتى

مترو الأنفاق من أهم المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها في التنقل باعتباره أسرع وسيلة مواصلات يمكن استقلالها في الوقت الحالي وهروبا من الزحام، وتيسيرا على المواطنين في شهر رمضان أعلنت شركة مترو الأنفاق مد ساعات العمل في المترو.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، مواعيد عمل المترو في شهر رمضان وفقا لما قاله أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق.

مواعيد عمل المترو في رمضان

قال عبدالهادي، إنّ وزير النقل وجّه بمد ساعات عمل المترو ساعة أخرى عن المواعيد اليومية المقررة له، حيث يستمر التشغيل حتى الساعة الثانية صباحًا، بدلًا من الواحدة صباحًا مثلما يحدث في الوقت الحالي.

وأشار عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ آخر قطار بالخط الثالث سيلتقي مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة العتبة الساعة 1.25 صباحًا.

ويلتقي آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 1.30 صباحًا.

وتصل عدد ساعات التشغيل اليومي إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة، وتم تقليل زمن التقاطر تجنبا للزحام في ظل انتشار فيروس كورونا.

غرامات المترو

يتم توقيع غرامة المترو بقيمة 50 جنيها، في حالة ركوب الشخص بدون تذكرة، السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه، تجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك، أو التدخين داخل عربات المترو والمحطات، كما يتم غرامة فئة 100 جنيها، يجري تحصيلها بمعرفة أفراد شرطة المترو، مزاولة البيع بالمحطات والقطارات من دون تصريح، التسول بالمحطات والقطارات، القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح، بالإضافة إلى عبور شريط سكة المترو، أو إساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات والأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات، أو في حال ضبط الشخص وهو يقوم بإعاقة غلق أبواب القطارات.