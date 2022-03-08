فريق التدخل السريع يتلقى 648 بلاغا لأطفال وكبار وأسر بلا مأوى خلال شهر

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا شاملاً عن جهود فريق التدخل السريع التابع للوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تعامل الفريق مع 648 بلاغًا للأطفال وكبار وأسر بلا مأوى بمختلف محافظات الجمهورية على مدار شهر يناير الماضي، ووجهت «القباج»، بضرورة تيسير الإجراءات لسرعة إنقاذ المواطنين وبحث كافة البلاغات والتحرك فور تلقيها.

ومن أبرز الحالات التي تعامل معها فريق التدخل السريع خلال تعرض البلاد لموجة البرد الأخيرة، التعامل مع 90 حالة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وتوزيع بطاطين لمن رفضوا الانتقال إلي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووجبات ساخنة، كما تعامل الفريق مع حالة أسرة بلا مأوى بمنطقة شبرا الخيمة مكونة من الأب والأم وستة أطفال، حيث كانوا يسكنون إحدى الشقق، ونتيجة عدم قدرتهم على سداد الإيجار تم طردهم، فقام الفريق بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية بتقديم مساعدات للأسرة واستئجار مكان لهم.

145 بلاغًا بينها استغاثة سيدة مسنة قعيدة

ووفقا لبيان صحفي، أكد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع، أنّ الفريق استقبل 145 بلاغًا، بينها استغاثة سيدة مسنة قعيدة تعيش بمفردها، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للأسرة والطفولة ومنظومة الشكاوى الحكومية، حيث تم إجراء الكشف الطبي عليها ونقلها بسيارة الإسعاف إلى دار رفقاء النبي لرعاية المسنين بالجيزة.

إنقاذ مسن بلا مأوى بمحافظة بورسعيد

كما أكد «يوسف»، إنقاذ مسن بلا مأوى يدعى «عم محمود»، ويبلغ من العمر 73 عامًا، قعيد، في محافظة بورسعيد، بإيداعه دار حياة كريمة للرجال بلا مأوي في بورسعيد، بالإضافة إلي تقديم مساعدات لعدد 18 حالة تم التعامل معها بمناطق مختلفة في المحافظة.

وفي محافظة البحيرة، أشار «يوسف»، إلى تعامل الفريق مع أسرة بلا مأوى بجوار مستشفى دمنهور، بالتنسيق مع رئيس مجلس المدينة، وجرى نقلها إلى سكن الإيواء التابع للمحافظة، كما تعامل الفريق مع حالة طفل بلا مأوى ويبلغ من العمر 13 عامًا طردته زوجة أبيه من المنزل، وتم إيداع الطفل إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.

وفى الغربية تعامل الفريق مع عدد 21 حالة، حيث تمكن من إيداع حالتين بدور الرعاية الاجتماعية بطنطا، كما تعامل الفريق مع 18 حالة بلا مأوى في الدقهلية، بتوزيع واجبات غذائية وبطاطين.

نقل طفل لدار رعاية في دمياط

واستقبل الفريق بلاغًا بوجود طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بمستشفى عزبة البرج المركزي في دمياط، بعد نقله من الشارع، حيث يعانى من حالة التهاب رئوي حاد وبعد تماثله للشفاء نقله الفريق إلي إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.

وفي البحر الأحمر، نقل الفريق فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية تنفيذًا لقرار النيابة العامة في هذا الشأن، وفي المنوفية تعامل الفريق مع مسنين بلا مأوى وتم إقناعهما بالإيداع في إحدى دور الرعاية ونقلهما إلي مؤسسة كبار بلا مأوى بمنوف.

توفير مسكن لأسرة بلا مأوى في بني سويف

وأشار رئيس فريق التدخل السريع إلى أن الفريق تعامل في محافظة بني سويف مع 8 بلاغات منها شكوى إحدى الأسر طردت من مسكنها وأصبح رب الأسرة وأطفاله في الشارع، وتم توفير مسكن للمواطن وأسرته، بالإضافة إلى بعض الأثاث والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية، كما تم نقل أحد المواطنين بلا مأوى إلي دار فاقدي الرعاية.

وفى سوهاج تعامل الفريق مع شكوى مسن بلا مأوى يجلس بمحطة سكة حديد طما وبدراسة حالة المسن تبين أنه أرمل، وتقدم للحصول على شقة من المحافظة ورفض الانتقال إلى إحدي دور الرعاية الاجتماعية، وعليه قام الفريق بالتوجه إلى مجلس مدينة طما وتبين أنه تمت الموافقة على طلب المسن بتوفير شقة بعمارات الأولى بالرعاية بقرية كوم السعادة بطما، وتم إرسال خطابات للمسن لاستلام الشقة، وقام مجلس المدينة بتسليم المسن الشقة المخصصة له.

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع دائم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والجهات والوزارات المعنية وهيئة الإسعاف المصرية ومنظمات المجتمع المدني، ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.