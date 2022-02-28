وزيرة التضامن: 99.8% من أطفال «تكافل» بالمدارس.. وهدفنا وقف توريث الفقر

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تعمل على 3 محاور، منهم محورين يؤثران بشكل مباشر على السلوك السكاني، واتجاهات الأسر نحو الإنجاب، وهو التأثير على القوى الاقتصادية والناعمة، سواء من خلال تقديم حوافز إيجابية أو الحرمان منها، لتحفيز الأسر حتى تتبع السلوك الإيجابي.

تكافل وكرامة علمت على وقف توريث الفقر

أضافت القباج، خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «كلما زاد الدور الإنتاجي للمرأة يقل دورها الإنجابي، فعندما تكون مشاركة المرأة في المجتمع ضئيلة، يأتي تقديرها لذاتها ومكانتها المجتمعية والأسرية، من الإنجاب، خاصة إنجاب الأولاد».

وتابعت الوزيرة: «عملنا في تكافل وكرامة على وقف توريث الفقر، حتى نستثمر في الأجيال القادمة، لدينا نحو 14 مليون مواطن يستفيدون من هذا البرنامج، منهم 3.6 مليون أسرة في سن الإنجاب، لذلك وضعنا شرط الكشف الدوري على النساء، وحضورهن جلسات التوعية»، موضحة أن هذا الأمر مربوطا بالحافز الإيجابي لـ1000 يوم الأولى في حياة الطفل بالتحديد، للتصدي للتقزم والأنيميا، والحفاظ على صحة المرأة والطفل، لأن «الحرمان من الرعاية الصحية نوع من أنواع الفقر».

99.8 % من أطفال «تكافل» في المدارس

وأشارت القباج، إلى أن الأسر المستفيدة من البرنامج لديها 1.7 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 إلى 15 سنة، وبالتالي فقد اشترط البرنامج عدم تزويج الفتيات مبكرا، لافتة إلى أن الدعم النقدي حقق نتائج إيجابية للأطفال، موضحة أن 99.8% من أطفال «تكافل» في المدارس.

وأوضحت، أن الوزارة تحرك مستفيدي تكافل وكرامة من الدعم إلى التشغيل: «بقالنا فترة مزودناش أسر تكافل، عشان ندفعهم نحو سوق العمل، وبنعمل مشروعات تتلائم مع المرأة الريفية، سواء مشروعات إنتاج حيواني وصناعات غذائية وبيئية وحرفية».

وتابعت: «خروج المرأة إلى سوق العمل يغير طريقة التفكير وتذوق طعم الرزق، وتعيش حياة أكثر جودة، ونوفر 120 ألف فرصة عمل في هذا المشروع القومي سنويا، من برنامج مستورة وتنمية المرأة الريفية ونقدم حوافز لامهات أطفال المدارس وأمهات أطفال الحضانات».