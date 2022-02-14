رغم أزمة الرقائق.. «MG» تؤكد تعلن توافر سياراتها بالشرق الأوسط

أكّدت «إم جي موتور»، أنها عاودت الإنتاج وفق طاقتها الكاملة على الرغم من النقص الحاد في الشرائح على الصعيد الدولي، والذي يعاني منه العديد من المصنِّعين في قطاع السيارات.

وأشارت الشركة أنه يمكن للعملاء في الشرق الأوسط التطلع خلال العام 2022 للحصول عملياً وبشكل غير محدود على مجموعة سيارات «إم جي»، التي تشهد شعبية متنامية.

وتُعتبَر العلامة التجارية بريطانية المنشأ وأحد المصنِّعين الوحيدين للسيارات الذين يعملون وفق معدّل توريد يبلغ 100٪ تقريباً، ووصلت الطلبات الأوّلية من العملاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بداية 2022 إلى نحو 5,000 مركبة، لكن العلامة التجارية قامت بتوفير 12.000 مركبة، ويُشار إلى أن معظم الطلبات، تم حجزها مُسبَقاً.

وأكثر المركبات المحجوزة مُسبَقاً هي من طرازات MG 5، MG HS وMG GT الجديدة كّلياً للعام 2022، كما أن أغلبية الطلبات تعود للعملاء في المملكة العربية السعودية، وتشمل الطرازات الأخرى MG ZST، MG 6 وMG RX5.

وعلى الصعيد الدولي، فإن الشركة الأم «سايك موتور»، وقّعت مذكّرة تفاهم مع شركة شنغهاي لمركز أبحاث وتطوير التقنيات الدقيقة الجديدة المحدودة، في شهر يناير الماضي، وسوف تشارك «سايك»، في مركز هندسة الشرائح الخاصّة بقطاع السيارات الذي أطلقته وأنشأته شركة شنغهاي لمركز أبحاث وتطوير التقنيات الدقيقة الجديدة المحدودة، عبر استثمار تمويلي.

ويشمل تحضير مركز هندسة شرائح السيارات خط اختبار تجريبي وخط إنتاج مكثَّف لشرائح السيارات، وذلك لتلافي التحدّيات التي تواجهها شركات تصميم شرائح السيارات من ناحية النمو والهندسة، ومساعدة شركات التصميم في تخفيض تكاليف المنتَج.

يُشار إلى أن العملاء، تابعوا شراء سيارات «إم جي»، بأعداد متزايدة دوماً خلال العام 2021، مع مضي «إم جي»، بتقدّمها ضمن لائحة أول عشر مصنِّعين للسيارات في سوق مجلس التعاون الخليجي لتحتل المركز السادس باللائحة، وانتهت السنة مع تحقيق «إم جي»، نسبة استثنائية قدرها 3.8 بالمئة من الحصّة في السوق مع مبيعات إجمالية بلغت 41,165 مركبة، مسجِّلة زيادة سنوية نسبتها 50% على الرغم من ظروف السوق المليئة بالتحدّيات التي تسبّبت فيها الجائحة على الصعيد العالمي.