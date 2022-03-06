مزاد علني لبيع سيارات وجرارات زراعية ومعدات مملوكة لجهات حكومية.. الاثنين

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية جلسة مزاد علني ظهر غدا الأثنين الموافق لـ 7 مارس الحالي بقاعة النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط بحي مصر القديمة بوسط القاهرة القاهرة لبيع سيارات خاصة وسيارات بيك اب وجرارات زراعية موتوسيكلات من ماركات وطرازات مختلفة بالإضافة إلى معدات أخرى مملوكة لجهات حكومية متعددة.

ماركات متنوعة للسيارات في المزاد

قالت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في منشور رسمي عبر موقعها عبر الإنترنت أن السيارات التي سيتم عرضها في جلسة مزاد غد الاثنين من طرازات وماركات مختلفة تتنوع بين ماركات هيواندي ومرسيدس ولينكولن ونيسان وشيفورلية وليكرس وكيا وإيسوزو وتويوتا وفولفو وفورد ودايو و كريسلر جي ام سي ودودج وهوندا وبيجو ودايهاتسو وبي ام دبليو واوبل وايفيكو وهامر وماجروس وفولكس وسكودا.

وأكدت «الخدمات الحكومية» على أن ثمن كراسة الشروط يصل إلى 400 جنيه وهي شرط أساسي لحضور جلسة المزاد العلني ويمكن الحصول على كراسة الشروط من المقر الرئيسي لهيئة الخدمات الحكومية في حي الدقي بمحافظة الجيزة.

تأمين المزاد

وأشارت الهيئة إلى أن قيمة التأمين المؤقت لدخول جلسة مزاد غدا الأثنين تصل 10 ألاف جنيه يجب أن يتم سدادها قبل دخول قاعة المزاد ويمكن استردادها عقب انتهاء جلسة المزاد إلا في حالة فوز صاحب قيمة التأمين بالمزاد العلني يتم زيادة قيمة التأمين المؤقت ليعادل نحو 30% من قيمة المزاد على أن تستكمل باقي القيمة في غضون 15 يوم من تاريخ انتهاء جلسة المزاد العلني.

وطالبت الخدمات الحكومية المشاركين في جلسة المزاد العلني بإحضار أشخاص من ذوي الخبرة الفنية والمالية لمعاينة السيارات المعروضة بالمزاد، مؤكدة أن المعاينة شرط أساسي للبيع علاوة على أحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للأفراد و صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبة بالنسبة للتجار.