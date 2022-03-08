مجدي صبحي يعلن فسخ خطوبته من منى الألفي: أتمنى لها ولأولادها السعادة

بعد أيام من الارتباط، أعلن الفنان مجدي صبحي، انفصاله عن خطيبته الإعلامية منى الألفي، دون الكشف عن أسباب الانفصال، واكتفى فقط بإعلان الخبر عبر حسابه على «فيس بوك».

مجدي صبحي يعلن فسخ خطوبته من منى الألفي

وكتب مجدي صبحي عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة منى الألفي، وأتمنى لها وأولادها كل سعادة، وكل شيء نصيب».

مجدي صبحي والإعلامية منى الألفي

كان مجدي صبحي قد أعلن عبر صفحته عن خطوبته على الإعلامية منى الألفي في 25 فبراير الماضي، كما أعلنت الأخيرة كاتبة عبر صفحتها على فيس بوك: «في ليلة من أجمل ليالي العمر تمت خطوبة الإعلامية منى الألفي على الفنان مجدي صبحي».

اعتزال مجدي صبحي وتراجعه

كان الفنان مجدي صبحي أعلن اعتزاله الفن ثم تراجع عن قراره، ففي مايو الماضي قال: «أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيها أعمال محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب».

وأضاف: «صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا ولا هما شبهي، ولا أنا شبههم، أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا أستطيع أن أقدم فنا رخيصا، والحقائق أمامي»، ولكن بعدها بأيام عاد الفنان مجدي صبحي عن قراره.

مجدي صبحي ووعكة صحية

تعرض الفنان مجدي صبحي لوعكة صحية شديدة، خلال الأيام الماضية، وعانى مجدي صبحي بشهر أغسطس الماضي لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها لأحد المستشفيات نتيجة ارتفاع نسبة السكر التي أدت إلى عدة اضطرابات في جسده، ولكنه أعلن شفاءه بعدها وطمأن جمهوره على حالته الصحية من جديد.