الرعاية الصحية تحيي كوادرها من النساء: المرأة تعيش فترة ذهبية في عهد السيسي

أرسلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحية شكر وتقدير للقوى البشرية بين صفوفها من فتيات وسيدات عظيمات، شاركن في تحقيق طفرة من خلال عملهن بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها بالمحافظات الثلاث التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية»، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إيمانًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية بدور المرأة المصرية، وتقديرًا لجهودها العظيمة ومساهماتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته.

اليوم العالمي للمرأة

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّه بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة والذي يحتفل به العالم في 8 من مارس من كل عام، وجّهت الهيئة تحية شكر وتقدير وإعزاز لكل مساهمات سيدات الهيئة كلٌ في مجاله، وتقديرًا لدورهن العظيم في تحقيق مستهدفات الهيئة.

وتابع بيان الهيئة: «تخطت نسبة السيدات بين الكوادر البشرية بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة 36%، فيما بلغت نسبة السيدات بين الطواقم الطبية والإدارية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر نحو 53%، أما في محافظة بورسعيد فبلغت نسبتهن نحو 57%، وفي محافظة الإسماعيلية تخطت نسبة القوى البشرية من السيدات 60% من إجمالي العاملين التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة».

واستكمل البيان، أنّ الأمم المتحدة اختارت شعار يوم المرأة العالمي لعام 2022 «كسر التحيز»، وذلك بهدف تقديم تصور حول عالم تسوده المساواة بين الجنسين، وتتمكن المرأة فيه من تحقيق آمالها، واستغلال الطاقات التي تمتلكها، حيث أبرزت الأزمات التي توالت في غضون السنوات الأخيرة اضطلاع المرأة بدور قيادي وأكثر تأثيرًا وأهمية منه في أي وقت مضى.

وتنشر الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر منصاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار اليوم العالمي للمرأة، والذي حددته منظمة الأمم المتحدة كرمز للمرأة وحقوقها، عددًا من المنشورات التوعوية التي تهم كل سيدة، والخاصة بتغذيتها ونمط الحياة الصحي السليم الواجب عليهن اتباعه، وذلك لجميع الفئات العمرية من السيدات.

وثمَّن بيان الهيئة، دور المرأة المصرية وما حققته من إنجازات على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والطبية، لافتا إلى أنّ الشواهد كافة، تؤكد أنّ مكتسبات المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجعل عصره عصرًا ذهبيًا للمرأة المصرية بشكل عام، ولا سيما السيدات في مجال الرعاية الصحية باعتبارهن راعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع، ونماذج رائعة للقيادات الوطنية والفاعلة في مصر.