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محمود مسلم

ضبط مخزن «تحت بير السلم» لتخزين المواد الغذائية بمركز الصف

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الوطن
07:34 م | الإثنين 22 نوفمبر 2021
ضبط مخزن «تحت بير السلم» لتخزين المواد الغذائية بمركز الصف

تواصل محافظة الجيزة، حملاتها على المحال والمنشآت التجارية، لتحقيق الدور الرقابي والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، قبل طرحها بالأسواق تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

مصادرة عدد 58 شوال مخلفات شيبسي ومشتقاته

وفي هذا الإطار، تمكن مركز ومدينة الصف، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية من ضبط مخزن بير سلم، لتخزين المواد الغذائية عبارة شيبسي (ومنتجات الذرة) غير صالحه للاستخدام الآدمي، مما يضر بالصحة العامة للمواطنين، حيث أسفرت الحملة عن مصادرة عدد 58 شوال مخلفات شيبسي ومشتقاته، وتم تشميع المخزن بعد مصادرة كافة محتويات النشاط، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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