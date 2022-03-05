«الفاو»: 3.9% ارتفاعًا بأسعار المواد الغذائية عالميًا

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إن أسعار الأغذية شهد ارتفاعًا بنسبة 3.9% خلال شهر فبراير مقارنة بمستواه في يناير، بمتوسط 140.7 نقاط، وأعلى بنسبة 24.1% من مستواه في العام الماضي، وأعلى بنسبة 3.1 نقطة من المستوى الذي وصل إليه في فبراير 2011.

وأفادت المنظمة، في تقرير لها، بأن أسعار الزيوت النباتية والألبان شهدت ارتفاعا عالميا خلال شهر فبراير الماضي بفعل الحرب في أوكرانيا.

8.5 % ارتفاعا بأسعار الزيوت عالميًا على أساس شهري

وأوضحت المنظمة، في التقرير، أن الزيوت ارتفعت بنسبة 8.5% عن الشهر الماضي لتصل إلى مستوى قياسي جديد، وذلك بسبب زيادة أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس.

6.4 % ارتفاعا بأسعار الألبان عالميًا

أما الألبان، أفاد متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة بارتفاعها بنسبة 6.4% في فبراير مقارنة بشهر يناير، مدعومًا بانخفاض أكثر من المتوقع في إمدادات الحليب في أوروبا الغربية وأوسيانيا، فضلًا عن الطلب المستمر على الواردات، خاصة من شمال آسيا والشرق الأوسط.

أسعار الخضر تتأثر بالطلب العالمي على الواردات

أما فيما يتعلق بمؤشر أسعار الخضر، فقد ارتفع بشكل أساسي مدعوماً بالطلب العالمي المستدام على الواردات، بما في ذلك انخفاض الكميات المتاحة للتصدير من زيت النخيل من إندونيسيا، والتي تعد المصدّر الأكبر في العالم.

كما انخفضت تتوقعات إنتاج فول الصويا في أمريكا الجنوبية، والشواغل بشأن انخفاض صادرات زيت عباد الشمس؛ بسبب الاضطرابات بين روسيا وأوكرانيا.

1.1 % ارتفاعا بأسعار اللحوم عالميا

أما فيما يتعلق باللحوم، فقد ارتفع مؤشر المنظمة بنسبة 1.1% عن شهر يناير، وارتفعت الأسعار الدولية للحوم الأبقار لمستوى قياسي جديد وسط طلب عالمي قوي على الواردات وانكماش إمدادات الماشية الجاهزة للذبح في البرازيل.

كما شهد السوق العالمي ارتفاعاً بأسعار الماشية الاسترالية، فيما انخفضت أسعار لحوم الغنم والدواجن، بسبب انخفاض الطلب الصيني، أما السكر فقد شهد تراجعاً بنسبة 1.9%/ وسط توقعات بإنتاج مرتفع من الهند وتايلاند، وتحسن الظروف في البرازيل.