طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد.. خطوة بخطوة

يهتم عدد كبير من ذوي الهمم بمعرفة طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد، إذ أن البحث عنها عبر محرك «جوجل» لا يتوقف بشكل مستمر لأهميتها في تقديم العديد من الخدمات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة، على رأسها الرعاية الصحية ومزايا الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي وغيرها.

ولكي يحصل المواطن على بطاقة الخدمات المتكاملة يتم التسجيل على البوابة المخصصة لذلك على موقع وزارة التضامن، ولكن يجب أولا يجب التأكد من البيانات بشكل جيد، ثم تبدأ إجراءات دراسة الحالة، إذ أنه في حال قبول الطلب يتم حجز موعد طبي لإثبات أحقية المواطن في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد عبر عدة خطوات، كالتالي:

- الدخول على بوابة خدمات ذوي القدرات الخاصة المخصصة لذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن.

- الضغط على خانة الاستعلام عن الطلب.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن.

- الضغط على كلمة بحث لتظهر حالة الطلب إما القبول أو الرفض.

- إذا تم قبول حالة الطلب يتم حجز موعد من خلال الضغط على أيقونه الحجز بالبوابة، وإتباع الخطوات المطلوبة.

- بعدها يتم التوجه لمكتب التأهيل الذي قمت بإختيارة في الموعد المحدد لك، مع توافر كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

خطوات تسجيل طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن تسجيل طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الآتي:

- الدخول على خدمات ذوي القدرات الخاصة على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن.

- الضغط على خانة تقديم طلب بطاقة الخدمات المتكاملة.

- تسجيل البيانات الخاصة بالرقم القومي، والاسم رباعي، وتاريخ الميلاد، والعنوان بالتفصيل، ومكتب التأهيل، ورقم التليفون.

- ادارج المستندات المطلوبة الصورة الشخصية وشهادة الميلاد وصورة البطاقة.

- الضغط على استيفاء استمارة البيانات الأساسية للطلب الحالي، مع ضرورة التأكد من المرفقات الواضحة البيانات المسجلة بدقة لأنها مسئولية قانونية ويتوقف عليها قبول أو رفض الطلب.

- يتم ملء استمارة البيانات الأساسية، ثم يظهر رقم الطلب.

- تأتي بعد ذلك خطوة الاستعلام عن حالة الطلب، وحجز موعد في حالة القبول لتحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كان المواطن يستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.