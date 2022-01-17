أتاحت وزارة الصحة والسكان المصرية، رابطا جديدا لحجز الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تُمكن حامليها من الحصول على العديد من المميزات، ومنها «سكن حكومي مناسب، الجمع بين معاشين، الكشف المجاني في المستشفيات، الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس، الدمج في المعاهد والجامعات، التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية».

رابط جديد لحجز الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ووفرت المجالس الطبية المتخصصة روابط مباشرة للموقع الجديد بعد التحديث لحجز مواعيد الكشف الطبي للراغبين في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أنّ مواعيد الحجز تكون يوميا اعتبارا من الساعة 12 ظهرا، والتي جاءت على النحو التالي:

رابط الفحوصات المطلوبة حسب نوع الاعاقة

خصصت المجالس الطبية المتخصصة رابطا للاطلاع على الفحوصات المطلوبة لإجراء الكشف الطبي حسب نوع الإعاقة لتجهيزها قبل الحجز، حيث يتم تحديد درجة ونوع الإعاقة ومدى استحقاق الشخص للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، بناء على الخطوات والبيانات التي يتم استيفائها.

الاستعلام عن المواعيد المتاحة لحجز الكشف الطبي

ويتيح رابط الاستعلام عن المواعيد المتاحة لحجز الكشف الطبي، تسهيل المتابعة للمستفيد من الخدمة، قبل إدخال البيانات، من خلال إدخال المحافظة التابع لها متلقي الخدمة، نوع الإعاقة، مكان الكشف، فتظهر المواعيد المتاحة.

رابط حجز موعد جديد للكشف الطبى

ويمكن حجز موعد جديد للكشف الطبي، للحصول على بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد تسجيل البيانات المطلوب استيفائها، بداية من الرقم القومي، وانتهاء بمكان وتاريخ الكشف.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

أتاحت المجالس الطبية رابطا مخصص لـ الاستعلام عن موعد الكشف الطبي، وطباعة استمارة الحجز، ببطاقة الرقم القومي، موضحة أنّه حال كان المستفيد من الخدمة غير مستوفي الأوراق، يجب تجهيز الابحاث والأشعات التي طلبتها اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لتوقيع الكشف الطبي.

رابط تعديل موعد الحجز للكشف الطبي

ويمكن لمتلقي الخدمة، تعديل موعد الحجز للكشف الطبي، عقب استيفاء البيانات المطلوبة، كـ«الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، والتاريخ».

رابط حجز موعد استكمال إجراء الكشف الطبي

ويتمكن متلقي الخدمات من حجز موعد استكمال إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد تسجيل البيانات المطلوبة كافة، مع مراعاة أن يكون التسجيل من جهاز متصل بطابعة لطباعة استمارة التسجيل.