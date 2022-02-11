خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.. «لو مش عارف تسجل»

من أكثر الأمور التي تحظى باهتمام الكثيرين ويكثر عليها البحث عبر «جوجل» ولا يتوقف، هي بطاقة الخدمات المتكاملة، فمنذ إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة التسجيل بالمرحلة الثانية، يحاول الكثيرون التسجيل لكي يحصلوا على مواعيد لإجراء الفحوصات الطبية لإثبات أحقيتهم في الحصول على بطاقة الخدمات من عدمه.

ويواجه الكثيرون مشكلة في التعامل مع الرابط عند التسجيل كما تظهر النتيجة بالرفض في بعض الأحيان مما يجعل الشخص يبحث عن طرق تقديم شكوى أو التواصل مع الوزارة.

وتيسيرا على الناس خصصت وزارة التضامن الاجتماعى، خطا ساخنا وهو 15044، وذلك من أجل تقديم شكاوى بطاقة الخدمات المتكاملة ومن أجل تلقي التظلمات الخاصة بكارت الخدمات.

خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

على الراغبين في التسجيل والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من الأشخاص ذوي الهمم، الدخول على رابط وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة الصحة، والضغط على تقديم طلب.

وبعدها استكمل البيانات المطلوبة منك، منها «الرقم القومي.. العنوان.. المحافظة.. مكتب التأهيل.. مقر استلام بطاقة الخدمات المتكاملة»، مع رفاق صورة شخصية، وصورة البطاقة بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد.

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة عليك النقر على استيفاء استمارة البيانات الأساسية للطلب الحالي، وبعدها ستصلك رسالة بالتوجه إلى أحد المراكز الطبية التأهيلية المتخصصة لتحديد مدى إعاقة الشخص وحقه في الحصول على البطاقة أم لا.

وفي حال خضوعك للكشف الطبي وقبول حالتك يجرى إرسال البيانات لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة، وبعدها ترسل وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين على منازلهم التي سجلوها في بياناتهم.

مميزات كارت بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمنح كارت بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المميزات لحامليه منها تسهيلات ومزايا عامة يحصل عليها الشخص ذو الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن.