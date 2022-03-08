«الصحة»: تراجع نسب إشغالات مصابي كورونا داخل أقسام ومستشفيات العزل

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن انخفاض نسب الإشغال داخل أقسام ومستشفيات العزل في مصر الخاصة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نسب الإشغال داخل أقسام ومستشفيات العزل، وصلت إلى 7% للأسرة العادية، وفي الرعاية المركزة 38%، أما فيما يتعلق بنسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، فوصلت إلى 25%»، لافتا إلى انكسار الموجة الخامسة من فيروس كورونا.

تراجع نسب الإشغالات داخل المستشفيات

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: «نلاحظ استقرار إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال هذه الفترة، داخل مستشفيات العزل الصحي»، وأشار إلى تراجع أعداد المصابين الخاضعين للعزل المنزلي إلى 40%، موضحًا أن لقاحات كورونا ساهمت كثيرا في ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس داخل العزل الصحي والعزل المنزلي، وهناك تشديدات بالتوسع فى عملية تطعيم المواطنين.

تطعيم 70% من المواطنين بنهاية شهر يونيه

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الدولة تسعى لتطعيم 70% من المواطنين بنهاية شهر يونيه المقبل، مستعرضًا أهمية اللقاحات في تخفيف حدة أعراض الفيروس وتحويلها الى أعراض بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة، فضلا عن تخفيف الضغط على مستشفيات العزل الصحي ومستشفيات الحميات، مناشدا المواطنين بضرورة الإسراع في حجز اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، لافتًا إلى أنّ الحصول على اللقاح أصبح في غضون 24 ساعة فقط.

وأكدت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت المواطنين بأهمية التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال الخطوط الساخنة.