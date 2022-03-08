خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب أقل من 18 سنة في 2022 من وزارة الصحة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لأولياء الأمور عبر موقعها الرسمي، تتعلق بسرعة حجز لقاح كورونا للطلاب الأقل من 18 سنة فى 2022، لضمان حمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، التابع لوزارة الصحة المصرية، لافتة الى أن التطعيم المتاح لهم هو لقاح فايزر وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، وكافة التطعيمات متاحة وآمنة وفعالة ولا داعى لأي خوف.

خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب أقل من 18 سنة فى 2022

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب أقل من 18 سنة فى 2022، وجاءت على النحو التالي، وفقًا لموقع وزارة الصحة والسكان وما أعلنته:

- الدخول على موقع لقاح كورونا مصر من هنا.

- إدخال البيانات المطلوبة بداية من الاسم الرباعي والهاتف المحمول والرقم القومي أو التاريخ الميلادي للطلاب الأقل من 18 عامًا.

- اختيار مكان التطعيم المناسب للطلاب.

- ادخال الهاتف المحمول لإرسال رسالة تفيد برقم طلب التسجيل.

- ترسل الوزارة رسالة بها مكان وموعد التطعيم.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأوضحت وزارة الصحة في تقرير نشرته تحت عنوان «عاجل» أن الأعراض الجانبية للقاحات على الطلاب هي نفسها الأعراض الجانبية على كبار السن، التي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وتنميل فى الكتف وصداع وسعال، لافتة إلى أن هذه الأعراض الجانبية بسيطة وتحتاج إلى راحة يومين على الأقل ولا داعى للخوف منها.

وقالت الوزارة إنها لم تسجل حتى الآن أية أعراض جانبية خطيرة أو غريبة على الحاصلين على اللقاح في مصر، مطمئنة المواطنين على كافة اللقاحات وتوافرها داخل مصر وليس نوعًا واحدًا فقط بل جميع اللقاحات المعتمدة من خلال منظمة الصحة العالمية للمسافرين وغيرهم.