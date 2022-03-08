الصحة العالمية: لدينا 16 دليلا موثقا عن استهداف منشآت طبية في أوكرانيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ لديها 16 دليلا موثقا بشأن استهداف المنشآت الطبية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

مساعدات من «الصحة العالمية» لأوكرانيا

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنّها تعمل على إيصال مزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، وتحاول توفير الاحتياجات الطبية لمواطنيها.

تلبية احتياجات اللاجئين من اللقاحات

وأكدت المنظمة العالمية، أنّها تعمل على تلبية احتياجات اللاجئين من اللقاحات والأدوية الضرورية، قائلة: «نسعى إلى تزويد اللاجئين بالدعم العاجل، وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية»، وذلك وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية».