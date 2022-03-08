خبيرة تغذية: لا فرق بين البيض الأورجانيك والعادي

يدخل البيض كمكون رئيسي في إعداد كثير من الأطعمة، كما يعد أحد الخيارات المحببة للكثير سواء في وجبة الإفطار أو غيرها، ويتفنن خبراء الطهي في إعداد البيض بطرق مختلفة ومحببة بمذاقات مختلفة للأطعمة المتنوعة، وتصدر البيض الأورجانيك التريند بعد الحديث عنه في أحد البرامج التليفزيونية، ويتساءل الكثيرون عن الفرق في القيمة الغذائية بينه وبين العادي، خاصة مع ارتفاع أسعار البيض الأورجانيك.

شعير تحذر من من أكذوبة البيض الأورجانيك

حذرت الدكتورة مروة شعير الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مما أسمته بـ«أكذوبة» البيض الأورجانيك، مؤكدة أن الفروق بين هذا النوع والبيض الأحمر والأبيض أو البلدي العادي، لا تكاد تذكر ويمكن تعويضها.

وقالت «شعير» لـ«الوطن»، إنه لا يوجد فرق كبير بين البيض الأورجانيك (العضوي) أي الذي يعتمد على الغذاء الطبيعي، والنوع العادي من البيض، في القيمة الغذائية كما يتم الترويج لذلك، مشيرة إلى أن البيض الأورجانيك يحتوي على نسبة أعلى من حيث نسبة أوميجا 3 وفيتامين A ،E، من تلك الموجودة في البيض العادي.

ونصحت بتناول البيض العادي، قائلة: «أنصح الناس بتناول البيض العادي، لأن سعره في متناول الأيدي، ويمكن تعويض نسبة أوميجا 3 وفيتامينات البيض الأورجانيك من خلال تناول الأغذية من مصادر أخرى».

وأضافت شعير: «كلا نوعي البيض العادي والأورجانيك مصدر جيد للبروتين، ويحتوي البيض في العموم على مادة الأستيل كولين وهي مادة مهمة للتركيز والتحصيل الدراسي الجيد، وكلا النوعين غني بالأحماض الأمينية الهامة لبناء الجسم والقيام بكافة العمليات الحيوية، وأنصح الناس بتناول البيض العادي والابتعاد عن أكذوبة البيض الأورجانيك».