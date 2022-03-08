اعرف سعر البيض الأورجانيك في الأسواق.. بعد تصدره السوشيال ميديا

في ظل تداول العديد من الأسئلة بين رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية عن أسعار البيض الأورجاينك، رصدت «الوطن» سعره فى الأسواق المحلية، خاصة محلات السوبر ماركت الكبرى وسلاسل الهايبر ماركت الشهيرة، والتي تتوافر بها أنواع البيض الثلاثة «بلدي، أبيض، أحمر».

واستمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» نستعرض أسعار البيض الأورجانيك في بعض محلات السوبر ماركت، والتي تختلف عن أسعار البيض العادي.

سعر البيض الأورجانيك

تبين أن سعر البيض الأورجانيك بنوعيه الأبيض والأحمر، لم يتفاوت كثيرا والفرق بينهما جنيه واحد تقريبا، إذ يتراوح سعر العبوة التي تحتوي على 10 بيضات من الأبيض 33.5 جنيها، أما الأحمر 32.5 جنيها.

بينما العبوة التي تحتوي على 18 بيضة أورجانيك أبيض تباع بسعر 49.99 أما الأحمر، فيما وصل سعر العبوة التي تحتوي على 30 بيضة من البيض الأحمر إلى 69.99 جنيها.

ما البيض الأورجانيك؟

البيض الأورجانيك يتم الحصول عليه من دجاجة اعتمدت في تغذيتها على أطعمة لا تتضمن أي مواد كيميائية، أو تم علاجها مسبقا بأي من الأدوية والعقاقير.

الفرق بين البيض الأورجانيك والعادي

يتمثل الاختلاف بين البيض الأورجانيك والبيض العادي في فرق واحد فقط، هو أن الأورجانيك أكثر فائدة لصحة الإنسان العامة.

وكشفت الأسعار في الأسواق، أن أسعار البيض الأورجانيك تختلف عن أسعار البيض العادي الموجودة في الأسواق المحلية.

سعر البيض العادي في الأسواق

ومن جانه أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم التي تحتوي على 30 بيضة تخرج من المزارع بسعر يتراوح بين 50-52 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها، وهو نفس سعر كرتونة البيض الأحمر، في حين أن سعر البيض البلدي سجل اليوم 65 جنية للكرتونة التي تحتوي على 30 بيضة.

ما الطعام الأورجانيك؟

والطعام العضوي أو الأورجانيك، كما هو متداول، هو ذلك الطعام الذي يتم إنتاجه بطريقة صديقة للبيئة، لا تتضمن أي من الإضافات الصناعية كالمبيدات أو المخصبات الكيميائية، وهو أيضا طعام غير معرض للأشعة أو الإضافات الكيميائية.