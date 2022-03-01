سعر كرتونة البيض اليوم.. وانتعاشة قريبة مع عودة المنتجين للأسواق

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن ارتفاعات طفيفة في أسعار البيض اليوم للمستهلك، في السوق المحلي المصري، حيث يختلف سعر الكرتونة في المزرعة عن سعر البيع للمستهلك.

سعر كرتونة البيض اليوم

ارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع لـ35.5 جنيه، وبهذا السعر تصل الكرتونة الى للمستهلك بسعر يتراوح بين 56 حتى 59 جنيها، حسب السوق والمحافظة.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 51 جنيها، وتصل للمستهلك في السوق المحلي بسعر تراوح بين 56 و60 جنيها، في حين سجل سعر كرتونة البيض البلدي 60 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر تراوح بين 64 لـ66 جنيها، وذلك حسب السوق والمحافظات التي تُباع فيها كرتونة البيض.

يذكر أنّ سعر كرتونة البيض، وحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثرورة الداجنة لـ«الوطن»، كانت تسجل مستويات ثابتة في الأسعار عند 49.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة، في حين سجل سعر كرتونة البيض البلدي 61 جنيها، و53 جنيها لكرتونة البيض الأحمر، ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها، وذلك حسب نوع البيض والسوق المعروض فيه.

عودة المنتجين إلى السوق

وكانت شعبة الثروة الداجنة أعلنت في نهاية يناير الماضي، توقعاتها بأن تشهد أسعار البيض انخفاضا كبيرا في الأشهر المقبلة من عام 2022، نظرا لعودة المنتجين للأسوق المحلية، حيث جاء خروجهم من السوق في أكتوبر 2021 بسبب الارتفاع الكبير في سعر كرتونة البيض، الذي تراوح بين 60 حتى 62 جنيها منذ أكتوبر الماضي وحتى نهاية يناير 2022، مشيرا إلى أنّ مصر تنتج نحو 13 مليار بيضة سنويا.