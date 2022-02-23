سعر طبق البيض اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل،» خلال الساعات الأخيرة، حول سعر طبق البيض اليوم، تزامنًا مع عودة الترم الثاني للمدارس، حيث يعتبر من الأطعمة الرئيسية على مائدة الإفطار يوميًا، ويمكن طهيه بعدة أنواع وأشكال مختلفة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، سعر طبق البيض اليوم الأربعاء الموافق 23 فبراير الجاري، وفق جولة في عدد من الأسواق والمحال التجارية بمنطقة الدقي.

سعر طبق البيض اليوم

ووفق المعلن في الأسواق، تراوح سعر طبق البيض ما بين 55 و65 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض الأبيض نحو 55 جينهًا، بينما سعر البيض الأحمر 57.5 جنيه، بينما وصل البيض البلدي لنحو 65 جنيهًا، وتباع البيضة بسعر يتراوح ما بين 1.75 إلي جنيهين.

سعر طبق البيض اليوم في المحلات التجارية

أما في المحال التجارية الكبرى فقد ارتفعت الأسعار قليلا، بسبب التغليف ووضع البيض في أطباق مختلفة، فضلا عن أن بعضها «أورجانيك» وجاءت الأسعار كالتالي:

كرتونة بيض أحمر تتضمن 30 بيضة بسعر 67 جنيهًا وحتى 90 جنيهًا، حسب اسم المزرعة.

سعر طبق البيض الأحمر 18 قطعة يبدأ من 44 جنيهًا وحتى 60 جنيهًا.

كرتونة بيض أبيض تتضمن 30 بيضة بسعر 65 جنيها وحتى 85 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأبيض 18 قطعة يبدأ من 44 جنيهًا وحتى 55 جنيهًا.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

وبالنسبة للدواجن، استقرت أسعار الدواجن، في المحال التجارية الكبرى، حيث سجل سعر الكيلو جرام من الفراخ البيضاء المجمدة نحو 37 جنيهًا، بينما وصل سعر البانيه إلى 105 جنيهات، والأوراك 42 جنيهًا، والدبابيس 45 جنيهًا، والأجنحة 32 جنيهًا، و«الصدور بالعضم»، 44 جنيهًا، دجاجة متبلة 4 قطع بسعر 63 جنيهًا، دبابيس متبلة بسعر 62 جنيها، شاورما دجاج بسعر 100 جنيه.