أسعار البيض اليوم: مستقرة والكرتونة بـ50 جنيها

سجّلت أسعار البيض اليوم الجمعة 25-2-2022 استقرارا سعريا في جميع المحافظات، تزامنا مع عودة الطلاب الى المدارس خلال الأيام الماضية.

أسعار البيض اليوم

أسعار البيض اليوم الجمعة 25-2-2022 سجلت استقرارا في السوق المحلي ليباع بسعرمناسب للمواطنين لتتراوح الأسعار بين 50 و54 جنيهًا للكرتونة البلدي.

- تباع كرتونة البيض الأحمر بسعر 52 جنيهًا.

- تباع كرتونة البيض الأبيض بسعر 50 جنيهًا.

- كرتونة البيض البلدي سعر 54 جنيهًا.

وتبلغ نسبة الإنتاج من البيض نحو 13 مليار بيضة، ويبلغ نصيب الفرد الواحد نحو 130 بيضة.

أسعار الدواجن

بيع كيلو الفراخ البيضاء بسعر 31 جنيهًا.

لحم الفراخ الساسو بيع بسعر 35 جنيهًا.

لحم الفراخ البلدي بيع بسعر 35 جنيهًا.

لحم الأمهات بيع بسعر 22 جنيها للكيلو.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة إن استقرار أسعار البيض، يرجع إلى آليات العرض والطلب، مضيفًا أن أسعار البيض ستشهد هدوءا في الأيام المقبل.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أنه من المتوقع أن يحدث ضبط لسوق الدواجن مع دخول شهر رمضان خاصة بعد دخول عدد كبيرمن المربين إلى المنظومة.

وبين رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، أنه يتم ضبط السوق والأسعار من خلال تحديد تكلفة الإنتاج وفقا لأسعار العلف ومدخلات الإنتاج على المنتج وتحديد هامش الربح المناسب.

وطالب السيد بوضع تسعيرة إجبارية لمدة 3 أو 6 أشهر على أن يتم تحديث وتعديل أسعار الإنتاج الداجني عقب نهاية كل فترة أو دورة إنتاجية.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة إنتاج طبق البيض بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والتغيرات المناخية التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية، وأدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، مما أدى إلى إحجام المربين عن إدخال قطعان من الكتاكيت البياض للتربية، نتيجة الخسائر المتكررة وخروج الكثير من المربين من منظومة الإنتاج، سواء إنتاج الدواجن أو إنتاج البيض.

وشدد على أن هناك ضرورة لبيع طبق البيض بسعر مناسب للحفاظ على المنتجين داخل المنظومة وعدم خروجهم، حيث إن خروج عدد أكبر من منظومة الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة أكبر، مطالبًا بضرورة إيجاد آلية لتحديد سعر بيع طبق البيض، مع توفير هامش ربح عادل للتاجر، وإعادة توازن في السوق.