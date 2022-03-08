عرض الجزء الثالث من مسلسل العاصوف لناصر القصبي في دراما رمضان 2022

يعرض الجزء الثالث من مسلسل العاصوف السعودي في السباق الرمضاني القادم 2022، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين الأول والثاني من المسلسل، وذلك بعد انقطاع عامين عن عرضه بسبب فيروس كورونا المستجد، وعدم استكمال تصوير العمل.

قصة مسلسل العاصوف

تدور أحداث مسلسل العاصوف في إطار درامي كوميدي حول المجتمع السعودي وما يحدث به من تحولات سياسية واجتماعية وفكرية، ويشهد الجزء الثالث من العمل مرحلة زمنية متقدمة عن الجزئين الأول والثاني، حيث يحدث تسارع في الأحداث، كما يعرض خلال أحداث المسلسل حرب الخليج وتحرير الكويت من الغزو العراقي، بالإضافة إلى عرض انعكاس ذلك على المنطقة العربية.

أبطال مسلسل العاصوف

ويضم مسلسل العاصوف مجموعة من الأبطال السعوديين أبرزهم الفنان ناصر القصبي، عبدالإله السناني، ريم عبدالله، حبيب الحبيب، ليلى السلمان، عبدالعزيز سكيرين، زارا البلوشي، ريماس منصور، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج المثنى صبح، وإنتاج «أستوديوهات MBC».

موعد عرض مسلسل العاصوف والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل العاصوف مع بداية شهر رمضان على شاشة قناة MBC1، بالإضافة إلى عرضة عبر منصة شاهد الإلكترونية.

ناصر القصبي يكشف تفاصيل أحداث مسلسل العاصوف

وقال بطل العمل ناصر القصبي خلال بيان صحفي إن شخصيات العمل سوف تشهد تطوراً كبيراً نفسيا وفكريا، خلال أحداث الجزء الثالث من العمل، فضلًا عن ظهور بعض الخطوط الدرامية الجديدة، التي تدل على بعض القيم الإنسانية، معبرة عن الواقع الاجتماعي في تلك المرحلة من أحداث البلد.

وأضاف «القصبي» أن الشباب والجيل الحالي سوف يمثلون محورًا هامًا خلال أحداث العمل، حيث تدور الأحداث حول إدارة الآباء للأزمات الجديدة التي تقع، وذلك بسبب نتائج الحرب والعواقب التي تقع على المستوى الأمني والسياسي والاجتماعي.