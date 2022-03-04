دراما رمضان 2022.. ريهام حجاج ضابطة ملاحة بحرية في مسلسل «يوتيرن»

تشارك الفنانة ريهام حجاج في السباق الرمضاني القادم 2022 بمسلسل «يوتيرن»، الذي من المقرر عرضه على شاشة قناة ON، وتجسد خلاله شخصية ضابطة ملاحة بحرية ولكنها تتخلى عن عملها.

أحداث مسلسل «يوتيرن»

تدور أحداث مسلسل «يوتيرن» حول ضابطة ملاحة بحرية تدعى «يارا الكردي» وتؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها «يوسف»، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل «يوتيرن»

يشارك في بطولة مسلسل «يوتيرن» بجوار ريهام حجاج كل من: توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، محمود حافظ، وغيرهم من الفناين، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

شخصية توفيق عبدالحميد في مسلسل «يوتيرن»

ويعد مسلسل «يوتيرن» عودة الفنان القدير توفيق عبدالحميد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، وكشف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أنه يشارك في العمل من خلال تأدية دور الطبيب حاتم الكردي، وكتب قائلًا: «حظي مع دور الدكتور الحمدلله كويس، د. شلبي في أميرة في عابدين، ودكتور رياض في أين قلبي، يارب عقبال حاتم الكردي في يوتيرن في رمضان القادم والثلاثة في رمضان».

آخر أعمال ريهام حجاج

جديرا بالذكر أن الفنانة ريهام حجاج شاركت في السباق الرمضاني السابق 2021 ببطولة مسلسل «وكل ما نفترق»، وشاركها فى بطولة العمل كل من: أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل، أبتن عامر، رانيا يوسف، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمد جمعة، أحمد صيام،والعمل من إخراج مصطفى أبو سيف.