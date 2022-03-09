لو بتفكر تخرجها.. حفلات الأوبرا والساقية الصاوي في عيد الأم

يبحث البعض عن حفلات غنائية في عيد الأم بهدف اصطحاب الأمهات لقضاء أوقات ممتعة يوم 21 مارس الجاري، وهو ما يقدمه عدد من المسارح منها دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي ومسرح الزمالك، والتي تستعرضها «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

حفلات الأوبرا في عيد الأم

ويلتقي الجمهور في عيد الأم الموافق الاثنين 21 مارس وحفل غنائي على مسرح تُحييه الفنانة أنغام بسعر تذاكر يبدأ من 360 جنيها، على تكون المنافذ الرسمية لشراء التذاكر هي شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها من خلال الدخول على هذا الرابط .

وأوضحت الهيئة أنه سيتم فتح الأبواب في تمام الساعة السابعة، وأنه عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصريه ويلزم ارتداء ( البدلة كامله جاكيت + كرافتة )، وأنه غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات .

حفلات ساقية الصاوي

أما عن هواة الباند، فيمكن الإستمتاع في عيد الأم بحفل كوكو باند على مسرح النهر بساقية الصاوي يوم 21 مارس بسعر يبدأ من 60 جنيه على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءًا.

أسعار هدايا عيد الأم

وبخلاف الحفلات في عيد الأم يمكن تقديم هدايا في هذا اليوم والتي تباينت أسعارها على النحو التالي:

أسعار هدايا الملابس

تبدأ أسعار البلوزات من 100 جنيه، و200 جنيه لـ«البنطلون والجيب»، وفقا لخالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة في تصريحات لـ«الوطن»، منوها بأن الأوكازيون مستمر حتى عيد الأم.

أسعار هدايا الأحذية

أما عن سعر هدايا الأحذية تبدأ من 95 جنيها حتى 300 جنيه للحذاء والشبشب الجلد والشنطة، وفقا لشريف يحيي رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار هدايا الذهب

كما يستطيع الجمهور شراء هدايا من الذهب في عيد الأم، إذ تستعد المحلات بعمل أوزان خفيفة لجرامات الذهب، لا تتجاوز 3 جرامات، تبدأ من 1.5 جرام وتباع سلسلة أمى بسعر 2.450، وكوني أمي بسعر 1.450، وسلسلة الحروف بسعر 1.838 جنيها، حسب الوزن وسعر الذهب، وفقا لنادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات السابق.

أسعار هدايا الأدوات المنزلية

وأخيرا تباع الصنية تقديم طعام ستانلس مقاس وسط بسعر 410، والحلة استانلس حجم كبير بسعر 255 جنيها، وعلبة ملاعق عادية عدد 40 قطعة بسعر 210 جنيهات، وطقم الكاسات يباع باسعار تبدأ من 133 جنيها حتى 305 جنيهات، تبدأ من 45 جنيه للطقم، حتى 189 جنيه، وفقا لأشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية.