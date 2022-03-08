القضاء الإداري يُلزم نقيب العلاج الطبيعي بإجراء انتخابات

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة والعشرون بمجلس الدولة، برئاسة المستشار خالد جابر الحكم رقم 37958 لسنة 75 ق، وألغت القرار السلبي بامتناع مجلس نقابة العلاج الطبيعي عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية ودعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، وإلزم النقابة بالمصروفات.

جاء ذلك بعد امتناع نقيب العلاج الطبيعي، عن فتح باب الترشح بعد انتهاء مدته القانونية منذ 5 سنوات.