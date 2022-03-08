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محمود مسلم

القضاء الإداري يُلزم نقيب العلاج الطبيعي بإجراء انتخابات

كتب:

محمد عيسى
04:19 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
مجلس الدولة

مجلس الدولة

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة والعشرون بمجلس الدولة، برئاسة المستشار خالد جابر الحكم رقم 37958 لسنة 75 ق، وألغت القرار السلبي بامتناع مجلس نقابة العلاج الطبيعي عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية ودعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، وإلزم النقابة بالمصروفات.

جاء ذلك بعد امتناع نقيب العلاج الطبيعي، عن فتح باب الترشح بعد انتهاء مدته القانونية منذ 5 سنوات.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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