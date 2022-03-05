أمين مجلس الدولة: القاضيات أمضين 5 شهور في التدريب.. ويوم تجليسهن سيُكتب في التاريخ

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، أن اليوم سيكتب في التاريخ، باعتبار أن 5 مارس 2022 شهد تجليس القاضية المصرية علي منصة القضاء في مجلس الدولة.

وأضاف أنه رغم صدور قرار بتعيين القاضيات المصريات في مجلس الدولة خلال أكتوبر الماضي، إلا أنه من تاريخ صدور القرار حتي اليوم كانت القاضيات بعد توزيعهن علي العمل في برامج تدريبية مكثفة للتعرف علي أجواء وآليات وأدوات ومهارات العمل بمجلس الدولة بجانب البرامج التدريبية الأخري التي أتيحت لهن خلال هذه الفترةن لمدة 5 شهور تقريبا.

جاءت كلمة «كرسوع» علي هامش تنصيب القاضيات اليوم للعمل كمفوضات بمختلف المحاكم علي مستوي الجمهورية.

بدء مشاركة القاضيات في العمل بمجلس الدولة

وأوضح انه آن الأوان بعد إعلان رئيس مجلس الدولة بدأ مشاركتهن في تشكيلات المحاكم والدوائر وجلوسهن علي منصة القضاء اعتبار من اليوم وكما شهدتم اليوم حتي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة عقدت جلستها بمشاركة المستشارة رضوي حلمي كمفوض.

رئيس مجلس الدولة : المرأه قاضية لأول مرة منذ 75 عاماً

قال المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، إنه لأول مرة منذ 75 عاما تجلس المرأة قاضية على منصة مجلس الدولة، وتكون شريكة لنا في في تحقيق العدالة الإدارية.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الدولة الجلسة لتنصيب المراة قاضية على المنصة.

ورحب مجلس الدولة بالقاضية رضوي مفوضة الدولة، قائلٱ إنها تجلس على المنصة بصحبة زملائها فى جميع المحافظات لتترأس جلسات التحضير للدعوي وتهيئتها من حيث مدي مطابقتها للقانون.