المنشآت السياحية: الإجازات السعودية ترفع نسب الإشغال بالمطاعم والفنادق المصرية

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، إن فترة الإجازات السعودية التي ستبدأ بعد غدٍ ولمدة أسبوع، سترفع من نسب الإشغالات بالمنشآت الفندقية والسياحية المصرية، لا سيما الموجودة بمحافظة القاهرة، لافتا إلى أن فنادق القاهرة الكبرى تلقت حجوزات من مئات السياح السعوديين للإقامة بها خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن نسب الإشغال بالمطاعم والفنادق المصرية خلال الأسبوع المقبل ستتراوح ما بين 60 إلى 70%، وهي نسبة جيدة بالمقارنة بالفترة الحالية.

تدفقات سياحية عربية خلال شهر رمضان

وأضاف «فتحي» في تصريحات لـ «الوطن»، أن قدوم السياح السعوديين قبل نحو 20 يوما من حلول شهررمضان يعتبر مؤشرا جيدا على التدفقات التي ستأتي لقضاء شهرالصوم بالمدن السياحية المصرية، مشيرا إلى أن المطاعم السياحية المصرية تعتبرأحد أدوات القوى الناعمة التي تجذب السياح العرب لزيارة مصر، مطالبا وزارة السياحة والجهات الحكومية المختلفة بالعمل على مد مواعيد غلق المطاعم خلال شهررمضان لتكون في الساعة الـ 3 صباحا على أقل تقدير، بما يسمح للسياح العرب والمواطنين بتناول وجبة السحور بتلك المطاعم.

مطالبة الفنادق بعدم المغالاة في أسعارها

من جهته، طالب محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية السابق بغرفة شركات السياحة، الفنادق المصرية لاسيما الموجودة بالقاهرة الكبرى بعدم المغالاة في أسعارها وتقديم عروضا سعرية مخفضة لجذب السياح العرب خلال شهررمضان، إضافة إلى إقامة حفلات وليال رمضانية تستطيع من خلالها جذب السائح العربي للتواجد بالمقصد السياحي المصري وقضاء شهر الصوم به.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يشهد شهر رمضان إقبالا من السياح العرب لا سيما السعوديين والليبيين، موضحا أن الأجواء الرمضانية بمصر لا يوجد لها مثيل في العالم وهي إحدى أدوات جذب السياح العرب، مشددا على ضرورة تدشين حملة ترويجية سريعة لجذب السياح العرب لزيارة مصر خلال رمضان، فضلا عن قيام المنشآت السياحية والفندقية بتجويد الخدمات المقدمة للسياح العرب.