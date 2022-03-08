معارض للسلع وشوادر اللحوم استعداداً لشهر رمضان في بني سويف

واصلت الوحدات المحلية في مختلف مراكز محافظة بني سويف جهودها لتنفيذ تكليفات المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، بتسريع وتيرة العمل لتجهيز وإقامة معارض للسلع وشوادر للحوم، استعداداً لشهر رمضان الكريم، وتزامناً مع الحملات المستمرة لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري، والتلاعب في الأسعار، والمغالاة غير المبررة في أسعار السلع الأساسية، حيث تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

التنسيق مع التجار المشاركين في المعارض

وبدأت الوحدة المحلية لمركز اهناسيا في إقامة المعارض والشوادر، والتنسيق مع الشركات والتجار المشاركين في هذه المعارض، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع الغرفة التجارية والتموين والجهات ذات الصلة، وذلك تحت إشراف ومتابعة من الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

توفير التسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين

كما قامت الوحدة المحلية بمركز الفشن بالبدء في إقامة شادر للحوم البلدية بجوار مجلس المدينة، وفي شارع الإبراهيمية، وذلك لتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما يجري تجهيز الشادر بكميات من اللحوم، والعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين.

المحافظ يوجه بالتنسيق مع «شركاء التنمية»

ومن جانبه، شدد محافظ بني سويف على التنسيق المتواصل بين فرق العمل، وما تضمه من جهات التموين والطب البيطري والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وكافة الجهات ذات الصلة، وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما وجه المحافظ بأن تكون المعارض في أماكن قريبة من المواطنين، وتوفير التسهيلات والتجهيزات اللازمة، واتباع الإجراءات الاحترازية، على أن تمتد المعارض لكل المراكز والمدن، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية واللحوم بكافة أنواعها بأسعار مخفضة، مع وضع آلية رقابية لضمان الالتزام بالأسعار المتفق عليها، لعدم استغلال المواطنين.

وكلف المحافظ السكرتير العام، اللواء جمال مسعود، بضرورة أن يتم بشكل يومي الوقوف على المستجدات في هذا الشأن، من خلال الاجتماعات المتكررة والتواصل المباشر، وتقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المعارض وشوادر اللحوم، بجانب تكليف مجموعة من التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك والطب البيطري، للرقابة المستمرة على صلاحية السلع والالتزام بالأسعار التي يتم الاتفاق عليها، والتي تنخفض عن مثيلاتها بنسب مقبولة، نظراً للتسهيلات التي تقدمها المحافظة لكافة العارضين والمشاركين في المعرض.