إصابة شقيقتين سقط عليهما «عرق خشب» فى بنى سويف

أصيبت شقيقتان، اليوم السبت، سقط عليهما «عرق خشب» بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف.

وجرى نقل المصابتين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بسقوط عرق خشبي على شقيتين ببني سويف

البداية عندما تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة شقيقتين سقط عليهما «غرق خشب» بقرية باروط، ووجه على الفور بسرعة نقلهما إلى المستشفى.

نقل الشقيقتين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، حيث تبين أن المصابات يدعيان «بسمة.س.ا» 30 سنة، وشقيقتها «بطه» 26 سنة، مصابتين باشتباه ما بعد الارتجاج ومقيمتين بقرية باروط.

وجرى نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

إصابة 12 شخصا في حادثي سير بطرق بني سويف

وكانت محافظة بني سويف قد شهدت مساء اليوم، إصابة 12 شخصًا في حادثي سير، الأولى جراء انقلاب سيارة 7 راكب، بطريق بني سويف الزعفرانة، والثاني انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بحري.