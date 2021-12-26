أحمد عبد العزيز: بخاف من المواجهة.. وبحر إسكندرية أثر في بناء شخصيتي

يقام حاليا، حفل تكريم الفنان أحمد عبد العزيز، بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية، وذلك عن مجمل أعماله، التي تم عرض فيلم تسجيلي عنها.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز، خلال كلمته بالحفل، إن بحر الإسكندرية سبب بناء شخصيته، مشيرا إلى أن عشقه للإسكندرية لم يتوقف رغم تركه لها وذهابه للعيش في القاهرة.

وداعب الفنان أحمد عبد العزيز، الحضور، خلال كلمته بالحفل، أنه دائما يشعر بالارتباك والقلق عند مواجهة الجمهور، موضحا: «كنت عايز أقول إني تعبان أو عندي كورونا عشان مجيش النهاردة من القلق».

سماح أنور تقدم الفيلم التسجيلي للفنان أحمد عبد العزيز

وقدمت الفنانة سماح أنور، خلال حفل التكريم، الفيلم التسجيلي الخاص بأعمال الفنان أحمد عبد العزيز، وقالت عنه إنه جان السينما المصرية، وفنان كيير وعظيم.

حضور حفل تكريم الفنان أحمد عبد العزيز

كما حرص مجموعة من الفنانين على حضور الحفل؛ منهم رجاء حسين، وعلي الحجار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وفاروق فلوكس، وأحمد سلامة برفقة زوجته.

آخر أعمال أحمد عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال «عبد العزيز» مشاركته في بطولة مسلسل نصيبي وقسمتك، حكاية «أوضة وصالة»، الذي عرض الفترة الماضية على شاشة قناة ON، وشارك في بطولته بجانب أحمد عبد العزيز، إنعام سالوسة، رشوان توفيق، عمر محمد رياض، وشاهيستا سعد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.