«التموين»: لن نسمح لأي تاجر إخفاء أو تخزين السلع.. العقوبة حبس وغرامة

حذر أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، تجار السلع الغذائية، بعدم العمل على تخزينها وتكدسها خلال الفترة الحالية، حتى لا يتعرضوا للحبس والغرامة المالية، إذ أن هناك تفتيش دوري يتم عبر حملات رقابية، موضحًا أن الدولة لن تسمح لأي تاجر بإخفاء أو تخزين أي سلعة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه ذلك، موضحًا أن السوق المصري سيستعيد توازنه قبل دخول شهر رمضان الكريم.

250 شركة تشارك في معرض أهلا رمضان

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، الذي يُعرض على قناة «dmc»، أن هناك 250 شركة تشارك في معرض أهلا رمضان بالإضافة إلى تخصيص ركن خاص لكل الموزعين والمنتجين في السلاسل التجارية لعرض سلع معرض أهلا رمضان بأسعار الجملة، مطالبًا المواطنين التقدم بالشكوى في حالة قيام أي تاجر التلاعب في الأسعار أو الامتناع عن بيع السلع بهدف تخزينها.

28 سلعة لم يتغير سعرها منذ فترة طويلة

أشار معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك ما يقرب من 28 سلعة لم يتغير سعرها منذ فترة طويلة، مؤكدًا أنه سيتم العمل على زيادة المعروض من السلع الغذائية لمواجهة الاحتكار على أن تكون هناك زيادة المعروض من السلع تقدر بـ50% من السلع خلال شهر رمضان عن أو وقت أخر، وسيتم مصادرة السلع المخزنة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تاجر يقوم بذلك، كما أن الجمعيات الاستهلاكية يوجد بها كيلو الأرز بسعر يبدأ من 8 جنيهات، والسكر بسعر 10.5 جنيه، والزيت بسعر يبدأ من 25 جنيها للتر، والمكرونة بسعر 3.5 جنيه، والدقيق بسعر 9 جنيهات.