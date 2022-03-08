أول أيام رمضان 2022 فلكيا وشرعيا.. الاستطلاع 1 أبريل

يفصلنا عن أول أيام رمضان 2022 ما يقرب من 24 يوما وفقا للحسابات الفلكية لكن تحديد هذا اليوم شرعيا ورسميا سيكون وفقا لما تعلنه دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس يوم 29 شعبان 1443 الجاري، وفقا للرؤية الشرعية للجان المختصة بهذا الأمر.

أول أيام رمضان 2022

وبخصوص أول أيام رمضان 2022 فقد ذهبت الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل، حيث قال الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2022، يكون 1 أبريل المقبل، مؤكدا أن أول أيام شهر رمضان الكريم 2 أبريل المقبل.

وأوضح القاضي، في تصريح سابق لـ«الوطن» أن أول أيام رمضان 2022 في مصر يتم تحديده من خلال الحسابات الفلكية التي يُعدها المعهد عن طريق كل من الدراسات والأبحاث العلمية، وأن المعهد يستطلع أهلة الشهور الهجرية في عدد من الأماكن الموجودة على حدود المحافظات، مثل محطات الرؤية في القطامية، أو أعلى جبال سانت كاترين أو في محافظة الوادي الجديد أو على الحدود.

صلاة التراويح في شهر رمضان 2022

وبالإضافة إلى موعد أول أيام رمضان 2022 فقد أعلنت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط بخصوص صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل، حيث أشارت إلى أنها ستتم وفق ضوابط العام الماضي من خلال إقامة الصلوات وخطبة الجمعة على النحو القائم الآن والذي تم في العام الماضي، وصلاة القيام على النحو الذي تمت به خلال العام الماضي، بحيث تكون مدة صلاة القيام في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.

وشملت ضوابط صلاة التراويح وفقا لوزارة الأوقاف «الالتزام بعلامات التباعد المحددة بالمسجد، ارتداء الكمامة، الالتزام بالمصلي الشخصي، فتح مصليات السيدات متى توفر الإشراف على تطبيق إجراءات التباعد بها، استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح»