ناهد السباعي: «منورة بأهلها» تركيبة مختلفة.. وسعيدة بالتعاون مع يسري نصر الله

حققت الفنانة ناهد السباعي نجاحا كبيرا الفترة الأيام الماضية، من خلال مشاركتها في مسلسل «منورة بأهلها»، الذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، إذ تجسد شخصية «الراهبة ماري»، التي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

ناهد السباعي: مسلسل منورة بأهلها تركيبة مختلفة

قالت ناهد السباعي، خلال لقائها في برنامج «MBC Trending» على هامش وجودها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: «المسلسل عموما تركيبة مختلفة عن بقية المسلسلات، أستاذ يسري ومحمد أمين راضي، معروفين أنهم مش بيعملوا حاجة تقليدية، متبقاش متخيل إي اللي هيحصل في المشهد اللي بعده».

ناهد السباعي: سعيدة بالتعاون مع يسري نصرالله للمرة الثالثة

أعربت عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع المخرج يسري نصرالله، قائلة: «أنا مبسوطة إني بشتغل مع أستاذ يسري للمرة الثالثة، وإن أول عمل ليا في حياتي كان (احكي يا شهرزاد) كان مع أستاذ يسري، فهو ليه فضل كبير عليا في كل حاجة، فبالنسبالي الشغل معاه ممتع وبستفيد معاه على طول، وكل عمل جديد معاه بحس إني بينضاف لي معلومات وحاجات بتعلمها وبتمنى إن دايما أشتغل معاه وأتعلم منه».

ناهد السباعي تعبر عن رأيها في عرض المسلسل على منصة إلكترونية

عن عرضه على منصة إلكترونية، ذكرت ناهد السباعي: «أنا بحب أعمال المنصات لأني بقدر أتفرج على المسلسل في الوقت اللي بحبه ومن غير إعلانات، فالنسبالي الناس بتابع المنصات أكتر بكتير من التليفزيون».

واختتمت حديثتها: «وأنا مبسوطة جدا إن الدورة دي من المهرجان مهداة إلى روح جدتي الفنانة هدى سلطان، سعيدة جدا بدا، وكنت أتمنى مامتي تكون معايا بس حصل ظروف مقدرتش تيجي».