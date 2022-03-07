الحلقة الثالثة من «منورة بأهلها»: محاولات قتل وسرقة وتزوير

انطلقت الحلقة الثالثة من مسلسل «منورة بأهلها» لتكشف تفاصيل العلاقة بين عادل الشهاوي «باسم سمرة» ومهاب «محمد حاتم» والخطة التي رسماها على ماري «ناهد السباعي» من أجل أن تنجب لهما طفلًا، وأيضًا محاولة قتل علياء فوزي «غادة عادل» على يد «عاصم» والعمليات المشبوهة التي تديرها سلوى شاهين «ليلى علوي».

واستعرضت الحلقة الثالثة من مسلسل منورة بأهلها، محاولة «مهاب» أن يُخرج ماري من دائرة «عادل» و«سلوى»، ولكن أصرّ عادل على أخذ الجنين الذي في بطنها بعدما عرف بأنها حامل من «مهاب»، لتتوعد لهم ماري بالثأر، ولكنها حتى الآن لا تعرف كيف، وفي الوقت نفسه كشفت الحلقة عن محاولة قتل لـ علياء فوزي على يد «عاصم»، وأنها شقيقة عادل الشهاوي ولكن بينهما خصومة كبيرة قد تصل إلى حد القتل.

أحمد السعدني يبحث عن لغز مقتل محمد حاتم

ومازال وكيل النيابة «آدم» أحمد السعدني يبحث في قضية قتل مهاب وبينما يحقق مع «ماري» وتحكي له تفاصيل علاقتهما فاجأته علياء فوزي لتخبره بأنَّها كانت على علم بأنه سيبحث عنها، لتبدأ معه في سرد حكايتها مع «مهاب» لأنها أصبحت متهمة بقتله، ولكن في النهاية نكتشف بأنها جاءت كي تجلس مع «ماري» بمفردها حتى تتأكّد أنها لم تقتل «مهاب».

أبطال وأحداث مسلسل منورة بأهلها

وتدور أحداث مسلسل منورة بأهلها على مدار 10 حلقات، في إطار من التشويق والغموض حول التحقيق في جريمة قتل شاب يدعى «مهاب» داخل منزله، لتحاول النيابة كشف الغموض المحيط بالحادث من خلال مجموعة من قصاقيص الصور.

المسلسل الذي يُخرجه يسري نصر الله، من بطولة ليلى علوي، وباسم سمرة، وغادة عادل، ومحمد حاتم، وسلوى خطاب، وأحمد السعدني، وعباس أبو الحسن، وناهد السباعي، ومن تأليف محمد أمين راضي.