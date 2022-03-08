نجاة طفلتين من موت محقق تحت عجلات سيارة مسرعة بالغردقة

أصيبت طفلتان بإصابات طفيفة، بعد اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بهما ودهسهما، أثناء عبور شارع «السلام»، وسط مدينة الغردقة في محافظة البحر، مساء اليوم الثلاثاء، تم نقل الطفلتين إلى مستشفى الغردقة العام للفحص وتلقي العلاج اللازم، وإخطار الأجهزة المعنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

طفلتان تنجوان من الموت المحقق بالغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، إخطاراً بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بطفلتين في شارع السلام، وسط مدينة الغردقة، تُدعيان «هاجر بخيت»، تبلغ من العمر 10 سنوات، وشقيقتها «آية بخيت»، 5 سنوات، وعلى الفور تم نقل الطفلتين إلى مستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم.

حجز الطفلتين بالمستشفى للملاحظة ولا إصابات ظاهرية

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، بأنه بالفحص المبدئي للطفلتين، تبين عدم وجود أي اصابات ظاهرية، مشيراً إلى أنه يجري عمل اللازم، وتم حجز الطفلتين بالمستشفى تحت الملاحظة، لحين الاطمئنان على صحتهما.

وقال أحد شهود الواقعة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قائد السيارة الملاكي كان يقودها بسرعة كبيرة، رغم الإصلاحات التي يشهدها شارع السلام، وسط مدينة الغردقة، مما تسبب في دهس الطفلتين أثناء عبورهما الشارع.

وفاة شيخ مشايخ قبائل حلايب عن عمر 70 سنة

في سياق آخر، سادت حالة من الحزن في محافظة البحر الأحمر، لوفاة «حسن هدل»، شيخ مشايخ قبائل حلايب، جنوب البحر الأحمر، عن عمر يناهز 70 سنة، حيث يُعد الراحل أحد رموز المنطقة.