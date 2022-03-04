شركات السياحة تضع كورنيش الغردقة في برنامج الزيارات.. الأشهر في العالم

يعد كورنيش الغردقة من أشهر المعالم السياحية في العالم إذ يتوافد عليه آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية لالتقاط الصور التذكارية ومشاهدة بانوراما الغردقة، وذلك خلال رحلة «الستي تورز»، التي تنظمها الشركات لتعريف السائحين بمعالم الغردقة السياحية.

يقول بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن كورنيش فلفلة وسط مدينة الغردقة أصبح ضمن المعالم السياحية والأماكن التي تجذب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وتحديدا من وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا، لمشاهدة بانوراما الغردقة من أعلى نقطة حيث يقع الكورنيش في منطقة الهضبة الجنوبية بالغردقة.

صور كورنيش الغردقة في جميع أنحاء العالم

وأشار «أبو طالب»، إلى أن شركات السياحة وضعت زيارة كورنيش الغردقة ضمن برنامج رحلة «السيتي تورز»، التي تضم شاطىء فلفلة ومسجد الميناء الكبير وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة ومارينا سياحى وسوق الخضار وعدد من المعالم السياحية بالغردقة.

نسبة الإشغالات في الغردقة تصل إلى 50%

وأكد «أبو طالب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السائحين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة في مدينة الغردقة.

وأضاف أن الغردقة تستقبل آلاف السائحين يوميا عبر عشرات رحلات الطيران القادمة من مطارات أوروبا وأن نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية تترواح بين 40 و50 ٪، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق بداية من شهر أبريل المقبل.