رغم البرد والغيود.. سائحو الغردقة يستمتعون برحلات الغطس في شواطئ المدينة

رغم الأجواء التي تشهدها الغردقة من تكاثف الغيوم وانخفاض درجات الحرارة واختفاء تام لأشعة الشمس، فإن السائحين كان لهم رأيا آخر، إذ حرصوا على القيام برحلة غطس على متن مركب سياحي على شواطئ مدينة الغردقة.

ويأتي السائحون الأجانب إلى الغردقة، لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء، وهم من جنسيات أجنبية مختلفة، من سويسرا وبيلاروسيا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وهولندا وبلجيكا.

السائحون يعيشون أجواء أوروبا على شواطيء الغردقة

يوضح أحمد بيجو، مدرب غطس في الغردقة، أن السائحين الأجانب يحرصون على الاستمتاع بشواطئ الغردقة في هذه الأجواء التي تعتبر بالنسبة لهم أجواء عادية مقارنة بالأجواء التي تشهدها الدول الأوروبية من طقس بارد تصل فيه درجة الحرارة إلى تحت الصفر.

وأضاف «بيجو» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رحلة الغطس تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الرابعة مساء، وتشمل الذهاب إلى منطقة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة الظهور في أعماق البحر بشواطئ الغردقة.

ورحلة الغطس عبارة عن غطستين بينهما وجبة غداء وتناول مشروبات دافئة على سطح المركب، ويرتدي السائحون بدل الغطس في جو سعادة ومرح برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة الظهور تحت الماء، كما يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

مواقع غوص بالغردقة تجذب السائحين

وأشار الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة تحتوي على مناطق غوص طبيعية وفريدة تجذب إليها السائحين الأجانب الذين يأتون خصيصاً للغردقة لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء.

وأكد «كمال»، أن الرحلات السياحية البحرية لها عامل كبير في الإقبال على السوق السياحية المصرية من سائحي أوروبا الراغبين في السفر ويضعون الغردقة وجهتهم دائما في المقدمة.

وأكد أن الدولة المصرية تدعم القطاع السياحي، لافتا إلى أن هناك فرق من محميات البحر الأحمر، تجري دوريات على الشواطئ والجزر لمتابعة الإجراءات الاحترازية والأمنية والحفاظ على الشعاب المرجانية والكائنات البحرية فهي ثروة قومية.