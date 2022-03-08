«دعم صحة المرأة»: إطلاق 3 مبادرات صحية للمقبلين على الزواج وكبار السن

قال الدكتور أحمد المرسي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، إنه تم فحص 23 مليونا و221 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية صحة المرأة المصرية، مبينا أنه سيتم فحص السيدات كل عام للاطمئنأن على صحتهن، لافتا إلى أن الفحص يكشف على سرطان الثدي وأمراض أخرى من خلال 3585 وحدة على مستوى الجمهورية ويتم توجيه 27 سؤالا للسيدة للاطمئنان على صحتها ويتم فحص السكر والضغط بجانب فحص سرطان الثدي.

3 مبادرات جديدة سيتم إطلاقها

وأضاف «المرسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم ، أنه يوجد خريطة بأبرز الأمراض المصابة بها السيدات المصرية وتتركز على 4 أمراض مبينا أن 100 مليون صحة تخدم الرجال والسيدات والأطفال، ويتركز أيضا على علاج السيدات كما ستوجد 3 مبادرات مقبلة للمقبلين على الزواج وكبار السن وعلاج الأورام.

تقديم خدمات لعلاج السيدات في 27 محافظة

وأوضح المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، أنه يتم في 27 محافظة في مراكز الأورام علاج السيدات بشكل كامل من أجل رعاية صحة السيدات التي تعد نصف المجتمع، مبينا أن مصر لا تدخر جهدا في علاج السيدات من أورام الثدي ومختلف أنواع السرطان فالسيدة هي الأم والأخت والزوجة والابنة التي يعترف المجتمع بفضلها وجهدها مع الرجل في المجتمع المصري والعالمي.