قطار الصعيد يمزق شخصاً مجهول الهوية إلى أشلاء ببني سويف

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، وتحولت جثته إلى أشلاء، بعدما صدمه أحد القطارات، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء عبوره الخط الحديدي من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالقرب من مزلقان «السحارة»، بدائرة مركز بني سويف، جرى نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

جثة على شريط السكة الحديد في بني سويف

تلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بشخص، وتحولت جثته إلى أشلاء، بالقرب من مزلقان «السحارة»، دائرة مركز بني سويف، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، وتم التحفظ عليها لحين التعرف على هويته.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الاسعاف المصرية، فرع بني سويف، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف الشرطة وجهات التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفي حاول المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التعرف على هوية المتوفي.

وشهدت محافظة بني سويف، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مصرع شاب غرقاً في نهر النيل، بدائرة مركز الفشن، أثناء نزوله للسباحة بمفرده، عقب خروجه مع أصدقائه لالتقاط بعض الصور التذكارية، وتم إبلاغ مركز شرطة الفشن، وشرطة المسطحات لانتشال الجثة.