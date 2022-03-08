«التموين» تعلن أسعار ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه جرى توفير ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، فجرى توفير البلح بأجود الأنواع من أسوان أو الوادي الجديد بسعر 12 جنيها، والزبيب المصري يبدأ من 50 جنيها، وقمر الدين المصري بـ12 جنيها، والمستورد يبدأ سعره من 24 جنيها.

كمال: نسبة الكسر في الأرز لا تتعدى الـ5%

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه وبالنسبة للفول السوداني المقشر يبدأ سعر النصف كيلو بـ21 جنيها، والسكر في المجمعات الاستهلاكية بـ10.5 جنيه، والأرز بـ8 جنيهات قائلًا: «نسبة الكسر في الأرز لا تتعدى الـ5% وبيكون بتعبئة جيدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية».

المجمعات الاستهلاكية تتيح لوازم رمضان

وأوضح أن المجمعات الاستهلاكية بها عين جمل 250 جراما بـ50 جنيها، والزبيب الإيراني نصف كيلو بـ45 جنيها، والتمر هندي 300 جرام بـ25 جنيها، وقمر الدين بـ25 وحتى 38 جنيها، «كل ده موجود في منافذ الوزارة، وعندنا حوالي 100 سيارة تابعه للوزارة هيكون عليهم تخفيضات أهلا رمضان، وعلى الأقل 500 منفذ من منافذ جمعيتي أبدوا رغبتهم في المشاركة معنا».

وأكد أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بالنسبة للقطاع الخاص، سببه زيادة أسعار الخامات المستوردة، وارتفاع تكاليف الشحن: «السنة اللي فاتت كان فيه كورونا والوزارة نجحت في إنشاء معرض أهلا رمضان بعد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، ورغم تلك الجائحة طرحنا سلع تقل لـ25%، والدولة حاضرة بقوة لتنظيم المعرض بكامل قوتها بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ بيع أمان».

وتابع: «زيادة الأسعار السنة دي نتيجة الأزمة اللي حاصلة دلوقتي لأن إمدادات الأقماح تأثرت والبترول والنفط تأثروا، والحرب الدائرة في روسيا وأوكرانيا فبنستورد من الاثنين كميات كبيرة، ولكن الوزارة عندها سيناريو بديل عبر البحث عن مناطق أخرى».