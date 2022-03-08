«القومي للمرأة» يشكر انتصار السيسي لرعايتها مبادرتي «دوي» و«نورة»

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير الى السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، لرعايتها مبادرتى " دوى" ، و"نورة" اللتان اطلقهما المجلس لتمكين الفتاة المصرية ، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قري حياة كريمة ..جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح .وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها لقيام السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، برعاية مبادرتى " دوى" ، و"نورة" ، مؤكدة أن هذه الرعاية تعد استكمالا لجهود الدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة والفتاة المصرية ، من أجل مستقبل أفضل لهن ولوطننا الغالى مصر . ومن الجدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة أطلق مبادرة نورة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان .. وبالشراكة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتعاون الدولي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة . كما أطلق المجلس مبادرة دوى بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة..وبالشراكة مع وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني،والصحة والسكان،والتضامن الاجتماعى ، والشباب والرياضة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والثقافة،والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، والمجلس القومي للسكان.