مصرع شاب غرقاً داخل مصرف قرية «الناصر» في البحيرة

لقى شاب مصرعه غرقاًً في مصرف قرية «الناصر»، التابعة لمركز أبو المطامير، في محافظة البحيرة، مساء اليوم الثلاثاء، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار مدير أمن البحيرة بمصرع شاب غرقاً في مصرف

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد باستقبال المستشفى العام جثة شاب لقى مصرها غرقاً في مصرف قرية «الناصر»، دائرة المركز، ولم تتضح على الفور ملابسات وأسباب الواقعة.

نيابة أبو المطامير تباشر التحقيق في الواقعة

بالانتقال والفحص تبين وفاة «محمد مجاهد إبراهيم»، يبلغ من العمر 43 سنة، يقيم بقرية «أبو العطا»، التابعة لمركز أبو المطامير، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت محافظة بني سويف، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مصرع شاب غرقاً في نهر النيل، بدائرة مركز الفشن، أثناء نزوله للسباحة بمفرده، عقب خروجه مع أصدقائه لالتقاط بعض الصور التذكارية، وتم إبلاغ مركز شرطة الفشن، وشرطة المسطحات لانتشال الجثة.