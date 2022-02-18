العثور على جثة في حالة تعفن لشاب غرق بمياه نيل بولاق أبو العلا

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة ومتعفنة لشاب غريق في مياه النيل ببولاق أبو العلا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المتوفى، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة، تصوير الجثة وعرض الصور في أقسام الشرطة، في محاولة للتعرف عليه من قبل المترددين على الأقسام.

بلاغ بالعثور على جثة غريق في مياه نهر النيل

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا بالعثور على جثة غريق في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وجرى التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري، وعقب انتشال الجثة تبين أنها لشاب في العقد الرابع من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين أن الجثة في حاله تعفن رمي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فحص محاضر التغيب التي تحمل نفس مواصفات جثة الغريق

وقال مصدر أمني إنه جرى تصوير جثة الشاب الغريق تمهيدا لنشرها على أقسام الشرطة، بناء على قرار النيابة العامة للتعرف على الصور وكشف هوية الشاب الغريق، تمهيدا لاستدعاء أسرته واستكمال التحريات حول الواقعة وملابساتها، وكشف ما إذا كان وراء واقعة الغرق شبهة جنائية من عدمه.

وأضاف المصدر أنه جرى أخذ بصمات المتوفى، وجار إرسالها للأمن العام للكشف عليها ومقارنتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن، ربما تكون له بصمات لدى الأمن العام تساعد فريق البحث في كشف هويته والوقوف على أسباب الواقعة.

وتابع المصدر بأنه بجانب ذلك يقوم فريق البحث بفحص محاضر التغيب التي تحمل نفس مواصفات جثة الشاب الغريق، ربما يكون قد جرى الإبلاغ من قبل أسرته بتغيبه، خاصة أن تعفن الجثة يدل على أن الغرق كان منذ أكثر من 4 أيام.