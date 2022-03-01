ثاني حادث غرق بالبحيرة خلال 48 ساعة.. مصرع عامل سقط في مصرف بكوم حمادة

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه بمصرف مائي بجوار الموقف الجديد التابع لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة اليوم، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، ويأتي الحادث بعد 24 ساعة من وفاة طفل غرقا في ترعة أمام منزله بحوش عيسى.

بداية الواقعة

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر سقوطه من أعلي مصرف بجوار الموقف الجديد التابع لذات المركز، وجري نقل الجثة إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة تامر عبد الله على اسماعيل رجب، 45 سنة، مقيم بزاويه فريج بمركز كوم حمادةـ وجري حفظ الجثة تحت تصرف النيابة وباشرت النيابة التحقيقات.

مصرع طفل غرقا في ترعة

كان طفل قد لقى مصرعه أمس إثر غرقه بترعة أمام منزله بمشروع عبدالقادر بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وجري حفظ الجثة بمستشفي حوش عيسى العام وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر غرقه بترعه أمام منزله.

وتبين من التحقيقات أن الطفل حامد إسلام حامد مصطفي «5 سنوات» مقيم في حوش عيسي وباشرت النيابة العامة التحقيق.