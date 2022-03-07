غرق طفل أثناء جمع «الخردة» من مصرف زراعي بالدقهلية

لقي طفل «جامع خردة» في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، مصرعه غرقاً بمصرف زراعي في قرية «نشا»، التابعة لدائرة مركز نبروه، وذلك عند نزوله إلى المصرف لجمع بعض المواد البلاستيكية من المصرف لبيعها خردة، إلا أنه سقط في المياه ولم يتمكن من السباحة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتمكنت من انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى نبروه المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بغرق طفل

تبلغ لمأمور مركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية نشا بغرق طفل يعمل في جمع الخردة، إثر سقوطه في مصرف زراعي بالقرية ولم يظهر بعدها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بعد البحث عن الطفل في المياه، من العثور على الجثة ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى نبروه المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

الطفل نزل المصرف الزراعي لجمع الخردة

وبالفحص، تبين ان الجثة لطفل يُدعى «وديع إبراهيم عبدالرحمن حسانين»، 16 سنة، مقيم بقرية «تيرة»، التابعة لمركز نبروه.

وأكد شهود عيان أن الطفل المتوفي يعمل في جمع الخردة، ووجد كميات كبيرة من الزجاجات البلاستيكية متجمعة، نظراً لتراكم كميات كبيرة من القمامة، مما دفعه للنزول في مصرف زراعي بقرية «نشا»، إلا أنه أثناء قيامه بجمع المواد البلاستيكية من المصرف سقط فيه ولم يتمكن من السباحة وغرق، ولم يتمكن أحد من الأهالي من إنقاذه، وذلك لوجود كميات من المواد البلاستيكية تمنع رؤيته، حتى حضرت قوات الإنقاذ النهري وانتشلت جثته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.