جثة رابعة تنهي مأساة غرق مركب صيد بأبوقير بعد 11 يوماً من البحث

أسدل اليوم الاثنين الستار على حادث غرق مركب صيد في أبو قير بالإسكندرية، بعد العثور على جثة الصياد الرابع والأخير، بعد 11 يوماً من البحث، حيث ينتظر أبناء المنطقة تشييع جثمانه، فور انتهاء الأوراق الخاصة بدفنه، لينضم إلى رفاقه الآخرين وأحدثهم الطفل «عبد الله خميس»، الضحية الثالثة، الذي شيعت أسرته جثمانه اليوم، بعد انتشاله أمس، نتيجة غرقه مع باقي الضحايا نتيجة غرق المركب قرب جزيرة «نيلسون» في خليج أبوقير.

تفاصيل حادث مركب أبو قير

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري و«غواصين الخير» المتطوعين من انتشال اثنين من غرقى لحادث غرق مركب صيد في أبو قير، وهما «محمد علي حماد»، وشقيقه «أحمد علي حماد»، بعد أن جرفهم التيار إلى «المعدية»، بنطاق محافظة البحيرة في أول أيام الحادث.

وتم إيداع جثمان «محمد» بمستشفى إدكو العام، بينما تم إيداع جثمان شقيقه «أحمد» بمشرحة كوم الدكة، بوسط الإسكندرية، وتم تشييعهما في مقابر الأسرة، بأبوقير، شرق الإسكندرية، عقب الانتهاء من تصاريح الدفن.

ضحايا غرق مركب الصيد في الإسكندرية

وتعرض مركب صيد للغرق قرب جزيرة «نيلسون»، في خليج أبوقير، بعد انقلابه بعرض البحر، وكان على متنه 4 صيادين من أسرة واحدة، وتم استخراج جثامين شقيقين، قبل أن يتم انتشال جثمان ابن شقيقتهما، ويُدعى «عبد الله إسماعيل»، 14 سنة، إلى أن تم اليوم انتشال جثمان آخر الضحايا، ويُدعى «إسماعيل حسن»، بعد 11 يوماً من الحادث.