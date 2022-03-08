معرض الدفاع العالمي بالرياض: القهوة السعودية تجذب انتباه الزوار

سجّلت القهوة السعودية حضورها اللافت، في معرض الدفاع العالمي بالرياض، المقام حاليا بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 6- 9 مارس الجاري، ضمن الأنشطة الثقافية التي قدمتها وزارة الثقافة السعودية في هذا الحدث العالمي، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

زوار معرض الدفاع العالمي بالرياض يعيشون تجربة حية مع القهوة

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إلى أن زوار معرض الدفاع العالمي بالرياض عاشوا تجربة حية في كيفية تحضير القهوة السعودية، وذلك بعدما تعرفوا على مكوناتها، وعلى الطرق المختلفة لإعدادها حسب كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك ضمن مبادرة عام القهوة السعودية 2022م، التي أطلقتها وزارة الثقافة السعودية مؤخراً، للاحتفاء بالقهوة السعودية وإبراز ارتباطها الوثيق بقيم الكرم والضيافة السعودية التي تشتهر بها المملكة.

وقد امتاز الجناح الذي خصصته وزارة الثقافة السعودية لأنشطتها الثقافية بكونه الاستراحة الممتعة لزوار المعرض، بأجوائه المفعمة باللمحات التاريخية والأزياء والنقوش التراثية، وذلك من خلال مشاركة مجموعة من الهيئات الثقافية التابعة للوزارة بتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعكس عمق وثراء الثقافة السعودية.

وجاءت مشاركة وزارة الثقافة السعودية في معرض الدفاع العالمي بالرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، من أجل إضفاء تجربة ثقافية سعودية للزوار والمشاركين في هذا المعرض العالمي المتخصص في مجال الدفاع.

وفي ظل مشاركة واسعة من الصحفيين والإعلاميين، استحوذت النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي بالرياض، على اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية، وواكبتها بالمتابعة والتغطية،

470 إعلاميا يغطون معرض الدفاع العالمي بالرياض

وخصصت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية مركزاً إعلامياً في معرض الدفاع العالمي بالرياض، بمشاركة أكثر من 470 إعلامياً يمثلون 40 وسيلة إعلامية محلية وعالمية، إلى جانب منصة إلكترونية ينشر من خلالها المحتوى الإعلامي للوكالات والمؤسسات الإعلامية.