صندوق الأمم المتحدة للسكان يشكر انتصار السيسي لرعايتها «نورة»

تقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان، بخالص الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لرعايتها لبرنامج نورة، الذي يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الوصول لكل فتاة في مصر ويؤهلها لتحقيق ذاتها والوصول للاستغلال الأمثل لقدراتها.

برنامج نورة يركز على تكمين جميع الفتيات

ويركز برنامج نورة على الوصول إلى جميع الفتيات ،ويهدف إلى تمكينهن، وتعتبر رعاية قرينة الرئيس تأكيدًا على الالتزام الوطني بالاستثمار في الفتيات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

الأمم المتحدة: نفتخر بتأييد السيدة انتصار السيسي لبرنامج نورة

ويفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بتأييد قرينة الرئيس لبرنامج نورة الذي يعطي الأولوية لبناء قدرات الفتيات الصحية والاجتماعية، وكذلك القدرات التعليمية وإعدادهن بقدرات تمكنهن اقتصاديا لتحقيق مستقبل أفضل لهن ولوطنهن الغالي مصر.